Casi Covid tra i dipendenti della Provincia di Vibo: chiusi gli uffici

Sono stati attivati i protocolli sanitari di sicurezza per consentire la sanificazione dei locali siti nel palazzo ex Enel

Casi di Coronavirus si sono sviluppati nella sede della Provincia di Vibo Valentia. Lo si evince da un’ordinanza del presidente Salvatore Solano con la quale si dispone la chiusura degli uffici di Palazzo ex Enel da oggi e fino a venerdì 14, ossia praticamente per tutta la settimana. Tempo necessario per la sanificazione dei locali.



Ciò si è reso necessario in quanto le autorità sanitarie «hanno confermato – si legge ancora nell’atto – più di un contagio da Covid 19 tra i dipendenti della Provincia di Vibo Valentia». Contestualmente sono stati attivati gli ordinari protocolli sanitari di sicurezza. Insomma, «sono state prese tutte le misure di contenimento necessarie».