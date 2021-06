Incendio al nuovo ospedale di Vibo, Scalese (Cgil): «L’ombra del racket»

«L’incendio che si è verificato nel cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia è verosimilmente di natura dolosa. Probabile l’ombra del racket. Sull’accaduto, la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Camillo Falvo, ha aperto un fascicolo, provvedendo inoltre a sequestrare i mezzi e a sentire il personale e il direttore dei lavori con l’intento di risalire ai responsabili. È la maledizione del nuovo ospedale, la cui costruzione continuiamo a considerare una tappa fondamentale per la tutela della salute dei cittadini vibonesi. Un obiettivo che non può essere raggiunto senza azioni concrete a tutela della legalità».

Lo afferma il segretario generale della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, Enzo Scalese, il quale ricorda che a dicembre il sindacato era intervenuto «in occasione del sequestro del cantiere, deciso dalla magistratura in due operazioni che hanno riguardato la presenza di materiale di scavo, che non era stato smaltito, e i lavori, ritenuti non a norma, di sistemazione idrogeologia del fosso Calzone e della raccolta delle acque bianche. In quest’ultimo caso i militari della Guardia di finanza avevano rilevato un grave rischio idrogeologico. Sempre in quella occasione – aggiunge il segretario – avevamo sollecitato una discussione aperta e franca sulle reali conseguenze sulla qualità dei servizi sanitari in questo territorio, già pesantemente penalizzato dalla malasanità».

E non solo: Scalese ricorda che «la realizzazione nel nuovo ospedale è fondamentale sia da punto di vista sanitario che da quello del mantenimento del livello occupazionale: basti pensare che anche in quel cantiere incendiato lavorano decine di operai. Al commissario ad acta per il Piano di rientro in sanità, prefetto Guido Longo, avevamo sollecitato il coinvolgimento delle forze sindacali in maniera unitaria, ma il nostro appello è caduto nel vuoto. La qualità del lavoro, la stabilità del lavoro e le tutele per il lavoro – viene puntualizzato – sono il campo d’impegno fondamentale per garantire giustizia sociale, e non si può prescindere dal contrasto alle infiltrazioni criminali per andare in questa direzione. Serve una strategia unitaria tra istituzioni e forze sociali, non c’è più tempo da perdere. E soprattutto c’è la necessità di accelerare le procedure affinché l’opera veda finalmente la sua realizzazione, con interventi straordinari come quelli previsti dal decreto del Governo con cui vengono nominati 29 commissari per sbloccare 57 opere pubbliche. Quest’opera – conclude il sindacalista – ha tutte le caratteristiche per rientrare tra le priorità attenzionate: Vibo e la Calabria non possono più aspettare».