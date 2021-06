Il braccio destro del boss costretto a pagare la mazzetta: l’intercettazione stasera nel format LaC Rinascita Scott -Video

L’intercettazione integrale, registrata dagli inquirenti, verrà trasmessa nel corso del format condotto da Pino Aprile e Pietro Comito alle 21:30 sul canale 19 e in streaming sulle nostre testate

«Il comandante Nesci è un mazzettista». Si fa fatica a credere alle parole di Giovanni Giamborino, il presunto faccendiere del superboss Luigi Mancuso, che ammetteva anche a Saverio Razionale che al Comune di Vibo Valentia c’era chi non guardava in faccia a nessuno.

Una intercettazione shock, una delle tantissime finite nelle carte di Rinascita Scott, nella quale un presunto mafioso confessava di essere stato costretto a pagare una tangente all’allora comandante della polizia municipale di Vibo Valentia Filippo Nesci per non avere intoppi sulla costruzione di un immobile.

L’intercettazione integrale, registrata dagli inquirenti, verrà trasmessa stasera nel corso del format condotto da Pino Aprile e Pietro Comito alle 21:30 sul canale 19 e in streaming sulle nostre testate. Ospite in studio Raffaele Rio, presidente di Demoskopika. In collegamento Antonio Nicaso e Giuseppe Smorto, già vicedirettore di Repubblica dal 2016 al 2019.