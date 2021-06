Cagnolini in un dirupo salvati dai vigili del fuoco a Bivona

L’area da cui provenivano i guaiti si trova in una zona quasi inaccessibile, impervia e ricca di vegetazione

Intervento dei vigili del fuocoa Bivona per il recupero di quattro cagnolini. Richiamati dai guaiti dei cuccioli, alcuni abitanti della zona hanno attivato una richiesta di soccorso alla sala operativa del comando provinciale di Vibo Valentia.L’area da cui provenivano i guaiti si trova in una zona impervia e ricca di vegetazione, quasi inaccessibile.Dopo aver individuato un percorso, i vigili del fuoco sono però riusciti a raggiugere i quattro cuccioli e li hanno tratti in salvo.