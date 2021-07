Rifiuti e inadempimenti a Vibo, quattro indagati in una storia la cui “puzza” viene da lontano

Inadempimento di contratti di pubbliche forniture in concorso. Questa l’ipotesi di reato (art. 355 c.p.) contestata dalla Procura di Vibo Valentia nei confronti di quattro indagati appartenenti alla ditta Eco.Car, addetta alla raccolta ed allo spazzamento dei rifiuti nel territorio comunale della città capoluogo. In particolare, in concorso morale e materiale tra loro, nelle rispettive qualità Pietro Dominici – legale rappresentante della ditta “Eco.Car srl – , Francesco Deodati – capoarea cantieri – Antonio Natoli – preposto alla gestione tecnica e responsabile del cantiere di Vibo Valentia – Carmine Orlando – direttore unità territoriale – sono indagati per “non aver adempiuto agli obblighi che gli derivavano dal contratto di fornitura concluso con il Comune di Vibo Valentia in data 11 settembre 2020. I quattro indagati sono accusati di aver “fatto mancare le opere necessarie al servizio pubblico integrato di igiene urbana comunale, nella specie avrebbero omesso il servizio di spazzamento, scerbamento e ritiro dei rifiuti o lo avrebbero eseguito in maniera difforme e inadeguato rispetto a quanto contrattualmente previsto”.

L’ipotesi di reato parte dal 16 giugno dello scorso anno e la condotta – secondo la contestazione mossa dalla Procura di Vibo guidata da Camillo Falvo – è ancora in atto.

Gli indagati avranno ora venti giorni di tempo dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per chiedere alla Procura di essere interrogati o per presentare memorie difensive attraverso i rispettivi legali.

Cronistoria delle inchieste sui rifiuti

Una nuova inchiesta sui rifiuti, dunque, dopo quelle aperte negli scorsi anni dall’ex procuratore Bruno Giordano che nel 2018 attraverso la sezione di polizia giudiziaria, aliquota Carabinieri “Nucleo Ambiente” della Procura, aveva avviato un’indagine sulla gestione dei rifiuti nella città capoluogo e nelle frazioni. Un’inchiesta nata dopo il disastro ambientale che si era registrato nel mese di agosto 2018, con la città invasa da rifiuti non raccolti. Si indagava, in particolare, sul rispetto dell’intero capitolato d’appalto aggiudicato dalla ditta Dusty di Catania per la somma di 10 milioni di euro in tre anni e sui controlli da effettuare da parte di politici e dirigenti del Comune sulla ditta. L’allora sindaco Elio Costa era stato ascoltato per tre ore dagli inquirenti quale persona informata sui fatti al pari di dirigenti comunali come Adriana Teti e Filippo Nesci.

Un arco temporale che aveva visto succedersi due ditte nell'appalto per la raccolta dei rifiuti in città e la pulizia di strade, aiuole, aree cimiteriali, spiagge comunali e marciapiedi: la Ased di Melito Porto Salvo dal dicembre 2015 al dicembre 2016 – ed il cui titolare Rosario Azzarà è rimasto coinvolto (arrestato e poi scarcerato nel dicembre 2016 ed attualmente sotto processo) in altra inchiesta della Dda di Reggio Calabria denominata "Ecosistema" – e quindi la ditta Dusty.

Era stato ascoltato come persona informata sui fatti dai carabinieri guidati dal luogotenente Gaetano Vaccari, anche Antonio Scuticchio, assessore all’Ambiente dal 18 gennaio 2016 al 24 luglio 2017 ed anche l’ex assessore comunale Giuseppe Russo, dimissionario il 12 marzo 2018 (in ossequio alle decisioni assunte dall’ex presidente del Consiglio Stefano Luciano) e che era stato nominato dal sindaco Elio Costa nell’agosto del 2017. Il 16 giugno 2018, quindi, la nuova nomina dell’ingegnere Stefania Romanò ad assessore all’Ambiente del Comune di Vibo, dimissionaria pure lei il 18 luglio 2018 dopo l’iscrizione sul registro degli indagati in relazione ai fatti dell’alluvione di Rossano e Corigliano del 2015. Fra le dimissioni di Russo e la nomina della Romanò, l’interim all’Ambiente era stato affidato dal sindaco Elio Costa all’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Lombardo, lo stesso che ha poi riottenuto la delega all’Ambiente il 28 agosto 2018, detenuta dal primo cittadino Elio Costa dopo le dimissioni della Romanò e, dunque, nel periodo più “nero” per la città – l’agosto 2018 – in tema di raccolta dei rifiuti e pulizia di strade, spiagge e marciapiedi.

L’inchiesta della Dda di Catanzaro

E’ invece il gennaio del 2019 quando ad essere deferiti – ed iscritti sul registro degli indagati – per la gestione del cosiddetto Eco punto di via Pellicano a Vibo Valentia sono l’allora dirigente del settore Affari generali del Comune di Vibo Adriana Teti, Alfonso Colaci funzionario dello stesso Comune e già direttore per l’esecuzione del contratto per la gestione dei rifiuti, e Davide Golino, direttore tecnico della ditta Dusty.



L'area di via Pellicano, già individuata come centro di raccolta e smistamento dei rifiuti differenziati e sottoposta a sequestro da parte del Noe di Reggio Calabria su disposizione della Procura il 7 agosto 2018, si trova nelle immediate vicinanze di importanti presidi pubblici come gli uffici dell'Asp, quelli dell'Inps, il Comando provinciale dei carabinieri e proprio di fonte al centro prelievi dell'Asp. Numerose erano state le denunce a mezzo stampa dei residenti della zona che lamentavano i disagi causati dalla presenza dei rifiuti e dal passaggio dei mezzi dell'azienda Dusty che l'aveva in gestione.

Se la Procura di Vibo detiene le inchieste sulla raccolta dei rifiuti in città in ordine agli inadempimenti contrattuali, su altri aspetti – e in particolare sulle infiltrazioni mafiose – è invece tutto in mano alla Dda di Catanzaro ed alla Guardia di Finanza. Non bisogna dimenticare, infatti, che nel decreto di acquisizione attinotificato nell’ottobre 2019 dalla Finanza e dalla Dda di Catanzaro al sindaco Maria Limardo ed ai dirigenti comunali Adriana Teti e Filippo Nesci (quest’ultimo poi coinvolto in Rinascita Scott) c’è anche: tutta la documentazione inerente il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie per l’intero anno 2019, compresa tutta la documentazione tecnica (attestazione di regolare esecuzione dei lavori) ed i bonifici di pagamento effettuati dall’amministrazione comunale; tutta la documentazione inerente il pagamento della tassa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte delle società e delle ditte proprietarie dei pontili di ormeggio di nautica da diporto a Vibo Marina, compresa la documentazione sul contenzioso fra ditte e amministrazione comunale; la documentazione su tutti i servizi di manutenzione del verde pubblico e l’affidamento in convenzione del servizio di pulizia delle strade in caso di incidenti stradali.

A ciò si aggiunge che collaboratori di giustizia come Andrea Mantella e Michele Camillò – per sua stessa ammissione dipendente della ditta Eurocoop (addetta alla raccolta dei rifiuti a Vibo) dal 2008 al 2013 – hanno reso dichiarazioni nel procedimento Rinascita Scott (dai verbali sinora conoscibili) anche in ordine all’appalto per la raccolta dei rifiuti in città. Non resta, dunque, che attendere per capire alla fine chi pagherà in sede penale per un disastro nella gestione dei rifiuti per il quale in sede politica si è assistito sinora soltanto ad una fuga dalle responsabilità ed al solito scaricabarile.

