Marijuana e materiale di confezionamento in un casolare, un arresto a Joppolo

Nell’ambito di una serie di controlli antidroga predisposti su tutto il territorio con la super visione della Procura della Repubblica guidata da Camillo Falvo e il coordinamento del sostituto procuratore Filomena Aliberti, i carabinieri della stazione di Joppolo, con il supporto dei colleghi di San Calogero, hanno arrestato C.P., 26 anni, incensurato, di Joppolo. Nel corso di una perquisizione all’interno di un caseggiato rurale in uso all’indagato, i carabinieri hanno infatti scoperto 13 piante di cannabis indica già essiccata, 105 grammi di sostanza stupefacente tipo “marijuana” e materiale vario per il confezionamento compreso un bilancino di precisione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, il ventiseienne è stato posto ai domiciliari. Giudicato per direttissima, l’arresto è stato convalidato senza ulteriore misura.