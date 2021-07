Zambrone, accende i fuochi d’artificio ma senza autorizzazione: festa sospesa

Lo spettacolo organizzato in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona. Una denuncia e sequestrati tutti gli articoli pirotecnici

Nella serata di sabato a Zambrone i poliziotti della Squadra amministrativa, coadiuvati dal Nucleo artificieri di Catanzaro, hanno interrotto uno spettacolo pirotecnico organizzato in occasione dei festeggiamenti della santa patrona poiché hanno sorpreso un soggetto intento ad accenderei fuochi pirotecnici senza alcuna autorizzazione. Il trentacinquenne di Vibo Valentia, con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione e trasporto abusivo di articoli pirotecnici ed esplosioni pericolose. Dopo aver messo in sicurezza la zona, i poliziotti hanno proceduto al sequestro dei fuochi d’artificio, ammontanti a quasi cento chili.