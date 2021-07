Autocisterna ribaltata a Ionadi, si è proceduto con lo svuotamento – Video

Trasportava 18mila litri di gasolio, l’autocisterna che si è ribaltata questa mattina a causa del cedimento del manto stradale. L’incidente si è verificato poco dopo le 10.30 sulla strada statale 18 nei pressi del bivio di San Costantino Calabro da un lato e del bivio per Ionadi e frazioni dall’altro. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia e i carabinieri della stazione di Filandari coadiuvati dalla Compagnia di Vibo Valentia diretta da Gianfranco Pino. Presente anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco Alessandra Rilievi. In via precauzionale la zona è stata fatta evacuare e la Statale interdetta al transito in entrambe le direzioni di marcia.

Sotto shock l’autista, un giovane del vibonese, uscito incolume dall’autocisterna. Secondo una prima ricostruzione pare che il conducente abbia accostato il mezzo in una piazzola fuori dalla sede stradale, quando ad un tratto parte del cemento ha ceduto facendo ribaltare su un fianco l’autocisterna. [Continua in basso]

«La situazione è sotto controllo» dichiara il coordinatore dei vigili del fuoco di Vibo Valentia Domenico Ferito. «Stiamo provvedendo a svuotare la cisterna per poi rimettere il mezzo sulla sede stradale. Nessun rischio esplosione – tranquillizza – in quanto il gasolio, pur essendo un liquido combustibile, non è altamente infiammabile. Monitoriamo comunque la presenza di eventuali vapori infiammabili, ecco perché in via precauzionale abbiamo fatto evacuare una famiglia».