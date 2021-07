Arsenale nel Vibonese, condannato in via definitiva Domenic Signoretta

Inammissibile il suo ricorso in Cassazione. Restano escluse le aggravanti mafiose per il 47enne di Ionadi ritenuto vicino al boss Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”

Domenic Signoretta

Diventa definitiva la condanna a 5 anni di reclusione inflitta il 18 giugno dello scorso anno dalla Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato nei confronti di Domenic Signoretta, 47 anni, di Ionadi, ritenuto l’armiere del boss Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”, e lo scorso anno vittima di un grave attentato alla propria vita. La settima sezione penale della Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso di Domenic Signoretta avverso la sentenza di secondo grado che aveva parzialmente riformato il verdetto del Tribunale di Vibo datato 23 marzo 2016, escludendo l’aggravante mafiosa e rideterminando quindi la pena da 7 a 5 anni di reclusione e quattromila euro di multa. In primo grado il Tribunale di Vibo aveva invece ritenuto sussistente l’aggravante mafiosa.



La condanna definitiva riguarda così il reato di detenzione e porto abusivi di armi da sparo e munizioni, oltre che quello di ricettazione. Nello specifico si trattava della detenzione illegale di un vero e proprio arsenale (sette pistole, una mitragliatrice e fucili a pompa) scoperto dai carabinieri del Ros di Catanzaro nel Vibonese il 26 marzo del 2015. Domenic Signoretta era difeso dagli avvocati Francesco Sabatino e Valerio Spigarelli. Il ricorso in Cassazione era stato proposto da Signoretta deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche). Il ricorso è stato però ritenuto inammissibile perché si tratta di una questione non deducibile in quanto estranea a devolutum in sede di rinvio. Il giudizio di rinvio aveva infatti per oggetto unicamente l’aggravante mafiosa, essendo già stati rigettati i motivi sulla pena, inclusi quelli sulle circostanze attenuanti generiche.

