Muore annegato a Pizzo, inutili i soccorsi

Un 67enne originario di San Nicola Da Crissa, R.M., residente a Lonigo, in provincia di Vicenza, è annegato a Pizzo in località Piedigrotta. Stava facendo il bagno quando – a causa del mare mosso – non è più riuscito a tornare a riva. Per soccorrerlo si sono tuffati due bagnanti, ma inutili si sono rivelati i successivi tentativi di salvargli la vita. Probabile il 67enne abbia sbattuto contro gli scogli. Sul posto si sono portati i carabinieri, la Guardia costiera e un elisoccorso.