Vibo, cede ancora il manto stradale: chiuso di nuovo l’accesso a Longobardi

L’ingresso alla strada, in prossimità delle ss18, sbarrato

Neanche il tempo di riaprirla e già si registrano i primi importanti disagi. Chi questa mattina avrebbe voluto raggiungere le marinate da Vibo Valentia – o viceversa -, passando per Longobardi, ha trovato la strada comunale di via Roma chiusa al traffico. Con un’ordinanza della polizia municipale è stata infatti temporaneamente sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia per permettere un intervento di ripristino del manto stradale. Dopo poco meno di due mesi dalla fine dei lavori, infatti, nei giorni scorsi lungo l’arteria – in particolare nel tratto iniziale, prossimo alla statale 18 – sono comparse delle crepe. Il problema è evidente ed è sempre lo stesso: lo smottamento del terreno e conseguentemente del piano viabile, a causa della mancata regimentazione delle acque piovane in zona. [Continua in basso]

I tecnici a lavoro

Nei giorni scorsi lo stesso assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia, Giovanni Russo, aveva evidenziato il problema, annunciando tramite la sua pagina Facebook di aver già chiesto un intervento immediato della Direzione lavori e dell’impresa esecutrice.

Nel frattempo questa mattina sono stati non pochi i disagi per chi, pressoché all’improvviso, si è trovato davanti una strada chiusa al transito. Nessun cartello di presegnalazione, in un primo momento, e auto e camper che si erano addentrati a Longobardi, risalendo il paese, si sono trovati costretti a girare e tornare indietro, creando in alcuni casi anche imbottigliamenti. Il tutto tra la rabbia e l’incredulità per una strada che era già stata chiusa da settembre 2019 a luglio 2021 e che ora torna ad essere non fruibile, con buona pace dei fior di soldi pubblici già spesi.