Cessaniti, vigili del fuoco intervengono per un incendio e salvano 93enne

L'anziano era riverso a terra a pochi metri dal rogo che stava interessando un uliveto. I pompieri lo hanno soccorso e tirato via in attesa dei sanitari del 118

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti questo pomeriggio a Cessaniti, in località Piana della Croce, per un incendio che stava interessando un uliveto. Appena raggiunta la località, i pompieri hanno subito avvistato a pochi metri dal fronte di fuoco una persona, R. S. le sue iniziali, di 93 anni, del luogo, riversa a terra. L’anziano era cosciente ma privo di forze ed è stato subito soccorso e allontanato dal luogo dell’incendio in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

Contestualmente, i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio ed a mettere in sicurezza l’intera zona.