Vibo, Carabinieri: l’ultimo saluto del Generale Paterna da comandante della Legione

Il generale Andrea Paterna

Questa mattina, all’interno della base militare Luigi Razza, sede del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, il generale Andrea Paterna ha voluto incontrare una rappresentanza dei carabinieri di Vibo Valentia di ogni organizzazione presente sulla provincia: Speciale, Territoriale e Mobile. Questa volta gli sguardi tra i carabinieri e il loro comandante non si sono incrociati solo con l’intima fierezza di ciascuno, come è accaduto per la consegna delle ricompense a giugno 2020, ma con il ben più profondo orgoglio dello spirito di appartenenza all’Arma ed in particolare ai carabinieri di Vibo Valentia. Carabinieri che hanno camminato insieme ai loro comandanti con l’ideale comune di essere al servizio della gente, in trincea nella lotta alla criminalità di ogni genere, lontano dai riflettori, abituati a lavorare notte e giorno, dietro le quinte. [Continua in basso]

«Un’esperienza di comando così pieno sul campo – ha esordito il generale -, difficilmente avrò l’occasione di riviverla in futuro. Questo incide sul mio stato d’animo, ma faccio tesoro di quello che ho maturato in questi due anni, che mi ha reso un uomo migliore rispetto a quando sono arrivato. Il monito che voglio lasciarvi è quello del senso di giustizia, il pilastro dell’essere carabiniere, non mollare mai anche quando il sacrificio è altissimo. I carabinieri, nel prendere le decisioni devono rimanere ancorati a quei riferimenti tracciati dalla nostra istituzione, anche se questo comporta delle notevoli rinunce e delle inimicizie. Quello dei carabinieri – ha aggiunto Paterna – è sempre un gioco di squadra che deve essere da esempio anche per la comunità. Il singolo fuori classe non serve. Me ne vado via dopo due anni con la consapevolezza che viete mossi in questa direzione. Il provinciale di Vibo detiene il record di arresti eseguiti in un’unica operazione e questo, aldilà della statica, è un dato che evidenzia da un lato la spiccata operatività del provinciale di Vibo Valentia, ma, cosa ben più importante, rappresenta dal comandante provinciale, dal comandante dello Squadrone fino al più giovane carabiniere la consapevolezza di sapere cosa rappresentiamo per noi e per la gente, soprattutto in questi territori. Più valutiamo questa consapevolezza – ha concluso il generale – e più saremmo in grado di affrontare le sfide di tutti i giorni. Andrea Paterna che va via dalla Calabria è sicuramente un uomo migliore, e spero che sia lo stesso anche per voi».

Altrettanto significativo è stato l’incontro presso la sede della Procura della Repubblica del capoluogo con il procuratore Camillo Falvo. Un incontro volto a sugellare una collaborazione con l’autorità giudiziaria sempre leale, coinvolgente e proficua. Un particolare saluto l’ufficiale generale ha rivolto anche al prefetto di Vibo Roberta Lulli, insediatasi cinque mesi fa alla guida dell’Ufficio territoriale del Governo. Il generale ha assunto la guida della legione Calabria ed il suo comando sarà ricordato per la maxi operazione Rinascita Scott alla quale hanno preso parte i suoi circa 3mila carabinieri dell’intera regione Calabria, portando a compimento uno dei blitz più importanti della storia del nostro Paese.