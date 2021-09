«Ogni cosa passava da Luigi Mancuso»: la figura del “Supremo” stasera nel format LaC Rinascita Scott – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

«Qualunque cosa facevano, passavano dalla famiglia… Dal lato di Luigi… dagli zii». Così il pentito Emanuele Mancuso tratteggia il profilo di Luigi Mancuso, detto il Supremo. Il 22 luglio del 2012 fu scarcerato dopo 19 anni di detenzione e sin da subito – secondo le accuse mosse dal pool di Nicola Gratteri in Rinascita Scott – si sarebbe prodigato per sedare i conflitti, sfociati anche in sanguinose faide, tra i clan della provincia di Vibo Valentia.

Luigi Mancuso è uno dei principali imputati del maxiprocesso in corso nell’aula bunker di Lamezia Terme. Parleremo anche di questo nel corso della prima puntata della seconda stagione di Rinascita Scott-Il maxi processo alla ‘ndrangheta, il format condotto da Pietro Comito in onda questa sera alle 21.30 su LaC Tv e in streaming sulle nostre testate. Ospiti il giornalista di Repubblica Giuseppe Baldessarro, il garante dei detenuti per la Calabria Agostino Siviglia, il giornalista del Quotidiano del Sud Marco Cribari e lo psichiatra, saggista e scrittore Corrado De Rosa.