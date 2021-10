Il nuovo vescovo Attilio Nostro arriva a Vibo e va in visita al carcere

Prima attività pubblica del monsignore in seguito all’ordinazione. I detenuti gli hanno regalato una croce in legno realizzata da loro. Domani l'insediamento in diocesi a Mileto

È stata una visita al carcere di Vibo Valentia la prima attività pubblica del nuovo vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, in seguito all’ordinazione e all’arrivo in provincia. Una visita che, unitamente alle parole pronunciare dal presule per l’occasione, ha toccato il cuore dei detenuti e del personale del penitenziario.

Ad accoglierlo questa mattina all’ingresso la direttrice Angela Marcello e il comandante dirigente Salvatore Conti. Quindi la visita nei locali della falegnameria, dove i detenuti hanno fabbricato una croce in legno che hanno poi donato al vescovo. È stata quindi la volta dei locali dove è attivo un corso di pizzeria, con certificazione internazionale, che permetterà ai detenuti che lo frequentano una ulteriore fattiva e concreta possibilità di inserimento nel settore. Presenti anche i cappellani don Maurizio e don Pietro, unitamente al vicario diocesano don Ramondino.

Domani l’insediamento nella cattedrale di Mileto.