Ladri in azione nel Municipio di Pizzo, indagano i carabinieri

Indagini dei carabinieri a Pizzo Calabro per far luce sull’incursione nel Municipio ad opera dei ladri che, dopo aver forzato tutte le porte, si sono accontentati di rubare le monete dalla macchinetta del distributore degli snack e delle bevande. I ladri si sono introdotti in Muncipio dalla porta del settore finanziario, forzata probabilmente con una spranga di ferro in piena notte. I carabinieri hanno recuperato una torcia usata dai ladri nella loro incursione. Il Comune era già stato preso di mira dai ladri in estate. Utili alle indagini per risalire ai malviventi potrebbero rivelarsi le immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza della zona, in queste ore al vaglio dei carabinieri della locale stazione.