Covid Calabria: 15 morti nel bollettino, Vibo la provincia con più nuovi casi

Sono 1.256 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 11.681 tamponi analizzati. Scende il tasso di positività: 10,75%. Tanti i morti: ben 15. Emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 1.469 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri: sono -5 in area medica e +2 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi casi

I contagi di oggi sono così divisi: 332 a Catanzaro, 128 a Cosenza, 147 a Crotone, 315 a Reggio e 334 a Vibo.

I morti riguardano 3 Cosenza, 4 Crotone, 6 Reggio e 2 Vibo.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 6.373 (83 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.278 in isolamento domiciliare); 15.342 guariti, 192 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 9.998 (134 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.855 in isolamento domiciliare); 30.705 guariti, 794 deceduti.

– Crotone: casi attivi 3.158 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.133 in isolamento domiciliare); 11.567 guariti, 151 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 12.161 (167 in reparto, 13 in terapia intensiva, 11.981 in isolamento domiciliare); 50.023 guariti, 533 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 9.186 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9.167 in isolamento domiciliare); 9.455 guariti, 136 deceduti.