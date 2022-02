Pescatore perde la vita in barca: l’uomo è rimasto incastrato nel verricello

Era uscito in mare a largo delle acque di Roccella Jonica per una battuta di pesca insieme ad altre due persone. Inutile l’intervento del personale del 118

Tragedia in mare nella notte a largo di Roccella Jonica. Un pescatore di origini tunisine è morto dopo essere rimasto incastrato nel verricello utilizzato per raccogliere le reti mentre era a bordo di una piccola imbarcazione da pesca. Secondo quanto si è appreso a lanciare l’allarme sono stati gli altri due pescatori che insieme a lui stavano lavorando sulla barca. Sul posto sono intervenute una motovedetta della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera insieme al personale del 118, ma per il pescatore purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo, che viveva a Roccela da circa 20 anni, è infatti è deceduto per le gravi ferite riportate.