Lo scontro a Mileto fra i Mesiano e i Corigliano, una sola condanna

Una sola condanna in Corte d’Assise a Catanzaro al termine dell’operazione antimafia denominata Miletos. E’ quella a 21 anni di reclusione nei confronti di Giuseppe Corigliano, 84 anni, di Mileto nei cui confronti la Dda aveva chiesto la condanna all’ergastolo. Nei suoi confronti i giudici hanno fatto venire meno tutte le contestate aggravanti. Assolti: Francesco Mesiano, 49 anni, già condannato per l’omicidio del piccolo Nicolas Green (avvocati Michelangelo Miceli e Francesco Calabrese). Per lui l’accusa aveva chiesto la condanna all’ergastolo; Vincenzo Corso, 49 anni, di Mileto, cognato di Mesiano (avvocati Salvatore Staiano, Giuseppe Monteleone, Gianfranco Giunta). Anche per lui era stata chiesta la condanna all’ergastolo; Gaetano Elia, 54 anni, di Mileto (avvocati Franco Iannello e Francesco Muzzopappa), erano stati chiesti per lui 21 anni; Giuseppe Ventrice, 44 anni, di Mileto (avvocati Michelangelo Miceli e Sergio Rotundo), anche per lui chiesti 21 anni; Rocco Iannello, 43 anni, di Mileto (avvocati Giuseppe Di Renzo e Mario Santambrogio), chiesti per lui 2 anni e 6 mesi.



L’omicidio di Angelo Antonio Corigliano veniva contestato a: Vincenzo Corso, Gaetano Elia, Francesco Mesiano, Giuseppe Ventrice.



L’omicidio di Giuseppe Mesiano veniva invece contestato a: Giuseppe Corigliano che avrebbe agito in concorso con Angelo Antonio Corigliano (quest’ultimo poi ucciso il 20 agosto 2013). [Continua in basso]

Francesco Mesiano

L’accusa di tentata estorsione ad un supermercato dei Corigliano con sede a Santa Domenica di Ricadi veniva invece contestata a Francesco Mesiano, ma per tale capo di imputazione la pubblica accusa per l’imputato aveva chiesto l’assoluzione. I reati erano aggravati dalle modalità mafiose. Francesco Mesiano e Rocco Iannello il 16 luglio del 2013 avrebbero quindi appiccato il fuoco a Mileto al portone di casa della famiglia Corigliano. Francesco Mesiano veniva indicato come il mandante dell’incendio, Rocco Iannello sarebbe stato invece l’esecutore materiale. Il tutto quale “sanzione” per il rifiuto opposto da Angelo Antonio Corigliano (poi ucciso il 20 agosto 2013) di mettere in atto un danneggiamento all’esercizio commerciale di proprietà dei fratelli Corigliano, sito a Santa Domenica di Ricadi, al fine di costringere i titolari dell’attività commerciale a cedere alle loro richieste estorsive.

L’omicidio Corigliano

L’omicidio di Angelo Antonio Corigliano, 30 anni, camionista di Calabrò (frazione di Mileto) è avvenuto il 20 agosto 2013 nella centralissima via Vittorio Emanuele a Mileto alle ore 15.30. La vittima era stata raggiunta da nove colpi di pistola calibro 9×21.Angelo Antonio Corigliano, emigrato per lavoro a Milano, si trovava alla guida di un’auto, una Fiat Punto di colore rosso, ed era da pochi giorni rientrato a Mileto per un periodo di ferie. Nel vano porta oggetti dell’auto, i carabinieri trovarono all’epoca una pistola calibro 7,65 con il colpo in canna che la vittima non ha fatto in tempo ad usare. Tale fatto di sangue sarebbe stata la risposta all’omicidio di Giuseppe Mesiano (17 luglio 2013), ucciso nella sua casetta di campagna intorno alle ore 19 in località “Pigno”.



A fare la macabra scoperta furono i familiari che non vedendolo rientrare a casa si portarono in campagna dove la vittima era solita trascorrere i pomeriggi. Giuseppe Mesiano (padre di Francesco Mesiano) è stato trovato crivellato di colpi (almeno cinque) esplosi da una pistola che ha aperto il fuoco da distanza ravvicinata. Due i colpi che hanno raggiunto la vittima al volto. A contribuire alla ricostruzione dei fatti di sangue ci sono anche le dichiarazioni di Oksana Verman, di nazionalità ucraina, ma residente a Vibo Valentia, amante di Salvatore Pititto. La donna dal febbraio del 2017, dopo essere stata arrestata nell’operazione antidroga denominata “Stammer”, ha deciso di collaborare con la giustizia. Secondo l’accusa, i Mesiano avrebbero voluto costringere i Corigliano del supermercato a pagare loro una tangente per la mancata vendita del loro pane prodotto dal panificio “F.lli Mesiano”. [Continua in basso]

Minaccia aggravata dalle modalità mafiose era quindi l’altra accusa contestata a Francesco Mesiano il quale avrebbe detto a Marianna Ventrice che lei ed i suoi familiari dovevano andarsene dalla loro proprietà di campagna sita in località Pigno del comune di Mileto, perché altrimenti le avrebbe incendiato la casa e avrebbe ammazzato il marito della donna, Giuseppe Corigliano. Franco Mesiano avrebbe poi cercato di investire con il suo furgone la donna accelerando bruscamente subito dopo averla notata per strada, dirigendosi verso la stessa a gran velocità.



In seguito all’incendio del portone di casa da parte di Francesco Mesiano e Rocco Iannello, Giuseppe Corigliano in concorso con il figlio Angelo Antonio (poi ucciso il 20 agosto 2013) avrebbe quindi reagito uccidendo con sette colpi di pistola Giuseppe Mesiano il 17 agosto del 2013.

L’accusa per Giuseppe Corigliano è quella di omicidio aggravato dalle modalità mafiose, oltre a quella di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un’arma da fuoco.

Gaetano Elia e Giuseppe Ventrice dovevano poi rispondere del reato di favoreggiamento personale in quanto, dopo la commissione dell’omicidio di Giuseppe Mesiano, avrebbero di fatto aiutato gli autori del fatto di sangue ad eludere le investigazioni asportando le registrazioni contenute nel Dvr dell’impianto di videosorveglianza ubicato presso l’esercizio commerciale di Mileto in via Cultura numero 24 (che inquadrava il transito dei soggetti diretti verso la località Pigno presso l’abitazione della vittima). Successivamente avrebbero distrutto i filmati così acquisiti, omettendo di consegnarli ai carabinieri per consegnarli invece ai familiari di Giuseppe Mesiano che avrebbero programmato così la vendetta contro i Corigliano.



L’omicidio di Angelo Antonio Corigliano (20 agosto 2013 a Mileto) in risposta all’omicidio di Giuseppe Mesiano veniva contestato a Francesco Mesiano quale mandante, mentre Vincenzo Corso avrebbe agito quale “braccio destro di Francesco Mesiano e referente del sodalizio criminale Pititto-Iannello, incaricato di presidiare i luoghi prescelti per la consumazione dell’omicidio, nonché di monitorare la vittima designata”. Al delitto avrebbero contribuito Giuseppe Ventrice, quale titolare di una ditta di autotrasporti ed effettivo utilizzatore dell’impianto di videosorveglianza installato presso il magazzino di proprietà del padre sito a Mileto in via Cultura numero 24, e Gaetano Elia quale tecnico installatore addetto alla manutenzione dell’impianto che – su richiesta di Francesco Mesiano e Vincenzo Corso – avrebbe fornito ai Mesiano, insieme a Ventrice il Dvr contenente le registrazioni delle immagini dei responsabili dell’omicidio di Giuseppe Mesiano che, in data 17 luglio 2013, erano passati dinanzi al magazzino per dirigersi sul luogo del delitto. Le indagini erano state condotte dai carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale di Vibo Valentia.



Francesco Mesiano alla luce dell’assoluzione lascia il carcere e ritorna libero, al pari di Gaetano Elia e Giuseppe Ventrice che lasciano i domiciliari.

LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta: il ruolo dei Pititto, dei Mesiano, dei Corigliano e dei Tavella sullo scacchiere criminale di Mileto (VIDEO)

‘Ndrangheta: operazione “Miletos”, ecco i verbali inediti della collaboratrice di giustizia ucraina

Operazione Miletos | Microspie nelle cappelle del cimitero per far luce sugli omicidi

‘Ndrangheta e politica a Mileto: i clan ed il Comune nel racconto di Oksana Verman (VIDEO)