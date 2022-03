Padre accoltella il figlio nel Cosentino

di Antonio Alizzi



Dopo una lite familiare, un padre ha accoltellato il figlio a Roggiano Gravina, nel Cosentino. Le condizioni del giovane hanno indotto l’elisoccorso ad alzarsi in volo dalla vicina Cosenza per raggiungere il luogo del misfatto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano che stanno cercando di riscostruire la dinamica dei fatti. Se le dinamiche sono in corso di accertamento, l’età dei due sono già note. Il padre ha 69 anni, mentre la vittima 34. Il ragazzo ha riportato ferite al mento, allo sterno e all’addome. Si trova in condizioni gravi all’ospedale civile dell’Annunziata dove sta ricevendo tutti i soccorsi del caso. Stabilizzato durante il trasporto dell’elisoccorso è ora in codice rosso al nosocomio bruzio.