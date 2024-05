I ragazzi dell’Alberghiero di Vibo a “Linea verde life”, la preside: «Il cibo può essere veicolo di cambiamento»

L’istituto ha accolto il team del programma televisivo condotto da Elisa Isoardi. La dirigente scolastica Rombolà: «Ancora una volta l’Ipseoa mette in pratica i principi della cucina a zero rifiuti»

La gastronomia responsabile, la Scuola e l’identità territoriale vibonese saranno tra i protagonisti della puntata di “Linea verde life” che andrà in onda su Rai 1, sabato 25 maggio alle ore 12.25. Lo rende noto Eleonora Rombolà, dirigente scolastico dell’Istituto alberghiero di Vibo Valentia. Per la prima volta nella storia del noto programma televisivo che focalizza l’attenzione sull’Italia del cambiamento, della ricerca e dell’innovazione, con un occhio di riguardo a produzioni alimentari a basso impatto ambientale, espressione della cultura dei territori, uno studente ed un docente hanno avuto l’opportunità di cucinare insieme alla conduttrice televisiva, Elisa Isoardi, emblema di un amore senza confini per la cucina sostenibile.

«Un’ulteriore occasione per l’Ipseoa Gagliardi di Vibo Valentia – anticipa la preside – di mettere in pratica i principi della cucina a zero rifiuti con l’utilizzo di prodotti delle serre idroponiche scolastiche, a dimostrazione di come la sostenibilità possa essere integrata nella formazione professionale e nella vita quotidiana, puntando sull’importanza di una dieta mediterranea che garantisca il benessere, rispetti l’ambiente e valorizzi le risorse del territorio. Elisa Isoardi, con un entusiasmo contagioso, ha accolto in riva al mare, a Pizzo, lo studente “vincitore” della simpatica sfida lanciata poco prima dalla vulcanica co-conduttrice Monica Caradonna, all’interno del laboratorio di cucina, tra gli studenti dell’Alberghiero di Vibo».

L’inedito trio si è cimentato in una ricetta che, sin dalla scelta di eccellenze e di prodotti locali, utilizzati integralmente, senza alcuno scarto e con cotture a basso impatto ambientale, ha narrato la storia e la cultura gastronomica di Vibo, in un rinnovato equilibrio nutrizionale capace di deliziare il palato e, nel contempo, di trasmettere un messaggio inequivocabile: la cucina non è solo un’arte ma anche un potente mezzo per promuovere un futuro ed uno stile di vita più verde: «L’impegno dei giovani chef del Gagliardi di Vibo Valentia, guidati da professori competenti e motivati in un percorso didattico che li renda sempre più esperti di una cucina sostenibile pronta a coniugare tradizione ed innovazione, per come evidenziato nel corso di Linea verde Life – sottolinea la ds Rombolà – invita ad una riflessione collettiva: il cibo può essere davvero un veicolo di cambiamento positivo che unisca il piacere della tavola alla responsabilità verso il nostro Pianeta, attraverso una concreta rivitalizzazione sociale, per una rinnovata centralità di Vibo Valentia dall’inestimabile patrimonio storico-archeologico-culturale-paesaggistico-enogastronomico».

