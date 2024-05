Elezioni, torna oggi Vibo Valens: coalizioni a confronto su Sanità e diritto alla salute

Torna oggi alle 14.30 Dentro la Notizia speciale Vibo Valens, l’iniziativa editoriale che il network LaC ha messo in campo in occasione dell’imminente tornata elettorale dell’8 e 9 giugno e che accompagnerà gli elettori di Vibo Valentia all’appuntamento con le urne.

A condurre Pier Paolo Cambareri. In studio anche il direttore de IlVibonese.it e vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo e il giornalista Giuseppe Sarlo. A confrontarsi sulle proposte che gli schieramenti in campo hanno per la città e in particolare sul più che delicato tema della Sanità con le sue molteplici criticità saranno Michele Comito (centrodestra, Roberto Cosentino sindaco), Raffaele Mammoliti (centrosinistra, Enzo Romeo sindaco), Maria Rosaria Nesci (coalizione di centro, Francesco Muzzopappa sindaco) e Francesco Saccomanno (Prc, Marcella Murabito sindaco).

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.