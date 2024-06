Alessandro Porcelli, sindaco Drapia

«Si comunica a tutti i cittadini del comune di Drapia ed in particolare agli abitanti di Sant’Angelo, Taccone e lottizzazione Coccia, che il servizio di erogazione dell’acqua, precedentemente sospeso a causa della carenza di risorse idriche, è stato ripristinato a partire dalle ore 15:00». Questo è quanto ha inteso comunicare alla cittadinanza, anche attraverso i canali social dell’ente, il sindaco Alessandro Porcelli in seguito al rinvenimento della vasca di località Sciai completamente asciutta stamane.

«Il servizio, si legge nella nota, sarà garantito continuativamente, 24 ore su 24, a condizione che l’uso dell’acqua sia effettuato in maniera parsimoniosa». E sul punto Porcelli torna, nuovamente, a sottolineare che: «In caso di uso improprio delle risorse idriche, saremo costretti a erogare l’acqua in modo alternato». Nello specifico, la sospensione del servizio dal parte del Comune «sarà programmata dalle ore 23:00 fino alle ore 07:00, se non verranno rispettate le condizioni di consumo responsabile. Confidiamo nella collaborazione di tutti per garantire un utilizzo sostenibile di questo prezioso bene».