Inchiesta Università di Reggio, i nomi dei 52 indagati: c’è l’ex rettore della Basilicata

L'elenco di tutte le persone coinvolte nell'operazione Magnifica dalla quale emerge un sistema sui presunti clientelismi che guidavano il reclutamento del personale universitario e non solo

È un vero e proprio “sistema” quello che emerge dalle cartedell’inchiesta della Procura di Reggio Calabria sui presunti clientelismi che guidavano il reclutamento del personale universitario – professori associati, ricercatori, dottorandi – nell’Università Mediterranea. Operazione “Magnifica”, così l’hanno battezzata gli inquirenti, vede inscritte nel registro degli indagati ben 52 persone, tra cui il rettore Santo Marcello Zimbone, interdetto dalle sue funzioni per 10 mesi, e il suo predecessore, il pro rettore vicario Pasquale Catanoso, sospeso per 12 mesi. [Continua in basso]

Ecco i nomi dei 52 indagati:

Elvira Rita Adamo, 1990, Cosenza

Renata Giuliana Albanese, 1957, Roma