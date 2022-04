Concorso farsa per l’ex presidente Parco d’Aspromonte, il rettore: «Così ci arrestano»

Giuseppe Bombino

Sotto la lente degli inquirenti, nelle carte dell’inchiesta dell’operazione Magnifica, ci è finito, tra gli altri, anche il DR 437 del 9 dicembre 2019 a firma di Zimbone con cui Giuseppe Bombino e Antonio Zema (all’epoca ricercatori del Dipartimento di Agraria) venivano dichiarati vincitori della procedura di chiamata per due posti di professore di II fascia, banditi a seguito della collocazione in quiescenza del professore Tamburino. In sostanza il rettore Zimbone ha previsto la possibilità di attivare delle misure a sostegno del turn over in occasione delle istanze di pensionamento anticipato volontario di docenti di I e II fascia in servizio presso l’Ateneo. Gli elementi raccolti per gli inquirenti dimostrebbero che il meccanismo messo in piedi è stato strumentalizzato dagli interessati con l’ausilio del rettore per il raggiungimento di obiettivi illeciti. [Continua in basso]

Dalle intercettazioni si evince che i professori Tamburino, Albanese e Neri, hanno richiesto di collocarsi in quiescenza anticipata «condizionando clandestinamente la presentazione della domanda all’ottenimento di vantaggi, in termini di progressione di carriera, per sé e per i propri favoriti. Progressioni che sono state concordate con il rettore e sono state realizzate mediante l’utilizzo dei punti organico resi disponibili dal pensionamento del singolo docente».

Dall’informativa della polizia giudiziaria si evidenzia che proprio per far fronte alle varie situazioni di quiescenza Zimbone ha organizzato un piano di redistribuzione dei punti organico liberati dalle suddette quiescenze, proponendo ad ogni docente in procinto di fare richiesta di pensionamento, la supervisione di un proprio programma di ricerca (retribuito con contratto di collaborazione esterna), nel quale ridistribuire il punto organico liberato a ricercatori e/o docenti associati con determinati requisiti di anzianità. I programmi di ricerca però dovevano verificarsi necessariamente in tempi successivi all’istanza di quiescenza e il successivo bando per i posti di ricercatore e/o docente associato, formulato in modo che apparisse «slegato» dall’istanza. Questa la preoccupazione più pressante per Zimbone.