Maltrattamenti in famiglia: la Squadra Mobile di Vibo dà esecuzione a misura cautelare

La polizia ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati dall’aver commesso i fatti in presenza di un minore. La misura scaturisce dall’attività investigativa della Squadra Mobile di Vibo Valentia, a seguito della denuncia della madre, vittima di reiterati comportamenti violenti, minacciosi e oltraggiosi, compiuti anche in presenza dei fratelli e sorelle, alcuni dei quali minori. Le prevaricazioni psico-fisiche si sarebbero manifestate soprattutto per effetto dell’abuso di alcol o di sostanze stupefacenti. Sulla base delle dichiarazioni acquisite nel corso degli accertamenti, il gip del Tribunale di Vibo Valentia ha disposto l’immediato allontanamento del figlio dalla casa familiare, provvedimento eseguito dai polizotti.