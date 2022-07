‘Ndrangheta: la Cassazione respinge la liberazione condizionale di due ergastolani vibonesi

Restano in carcere due ergastolani del Vibonese che si erano rivolti alla Cassazione per ottenere permessi premio o la liberazione condizionale. Con due distinte sentenze, la Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Nazzareno Prostamo, 61 anni, di San Giovanni di Mileto, e di Antonio Gallace, 56 anni, nativo di Gerocarne ma residente ad Arena.

Nazzareno Prostamo si trova detenuto per il tentato omicidio di Rocco La Scala, ambulante di 51 anni, gravemente ferito a colpi di pistola (tanto da restare paralizzato) il 13 settembre 2011 a Mileto, ed anche per una condanna all’ergastolo rimediata per l’omicidio di Pietro Cosimo, ucciso a Catanzaro il 17 gennaio del 1990. Antonio Gallace, ritenuto fra i principali boss delle Preserre vibonesi, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giuseppe Russo e ad 8 anni per associazione mafiosa nel processo nato dall’operazione antimafia denominata “Luce nei boschi”. [Continua in basso]

La Cassazione su Prostamo

Nazzareno Prostamo

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso di Nazzareno Prostamo, ha ribadito che la pena dell’ergastolo è perfettamente aderente ai principi della Costituzione (l’articolo 27 che mira alla rieducazione del condannato) in quanto esiste una disciplina dell’esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della pena. La Cassazione sottolinea poi che con l’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario, l’ergastolo ha cessato da tempo di essere una pena perpetua e, quindi, non può dirsi contraria al senso di umanità. Inoltre non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento del condannato nella società libera come già ribadito pure dalla Corte Costituzionale. Il legislatore ha, del resto, esteso anche all’ergastolano l’istituto della liberazione condizionale e anche altre misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del suo sicuro ravvedimento da comprovarsi da parte del giudice. Si tratta di correttivi che finiscono per incidere sulla natura stessa dell’ergastolo che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930.

La Cassazione su Gallace

Antonio Gallace

Proprio intorno alla possibilità di godere di una liberazione anticipata verteva anche il ricorso di Antonio Gallace che denunciava l’illegittimità del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila. In questo caso il ricorrente, ad avviso della Cassazione, non è riuscito a dimostrare nel giudizio di merito “alcun concreto elemento idoneo a vincere la presunzione di perdurante collegamento con il sodalizio criminale di riferimento così da giustificare la meritevolezza del beneficio invocato”. [Continua in basso]