Colpi di pistola a Reggio Calabria contro vetrata della segreteria politica di Cannizzaro (Fi)

Tre colpi di pistola calibro 38 sono stati sparati da persone non identificate a Reggio Calabria contro la vetrata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia ricandidato alle elezioni politiche del 25 settembre. La sparatoria è avvenuta in serata una zona a poca distanza dalla sede del Consiglio regionale della Calabria. All’interno dei locali era in corso una riunione politica a cui stava partecipando lo stesso Cannizzaro e alcuni suoi collaboratori. Nessuna delle persone presenti è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia e la scientifica. Non viene esclusa al momento nessuna pista.

