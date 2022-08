Migranti: Guardia di finanza scorta motoveliero con 100 persone nel porto di Roccella

Un’unità navale della Guardia di Finanza – Reparto Operativo Aeronavale Vibo Valentia – in attività di controllo e vigilanza alla frontiera marittima, ha intercettato nelle acque territoriali a sud di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, un motoveliero con oltre 100 persone a bordo di varia nazionalità. L’unità navale è stata prima abbordata e poi, dopo essersi accertati delle condizioni delle persone a bordo, è stata condotta nel porto di Roccella Jonica, dove il sistema coordinato dalla Prefettura di Reggio Calabria ha garantito le necessarie procedure di assistenza. Sono in corso le attività di polizia giudiziaria volte ad individuare i facilitatori.