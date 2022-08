Pnrr, dai Comuni di Vibo e Pizzo progetto per la mobilità ecosostenibile: ecco cosa si farà

I due enti aderiscono all’Avviso (pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la presentazione di proposte per la realizzazione di Piani di sviluppo di Green Communities

Presentato dai Comuni di Vibo Valentia e di Pizzo il progetto “Verso una mobilità eco – rinnovata Pizzo – Vibo”». I due enti hanno così aderito, in forma aggregata, all’Avviso (pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la presentazione di proposte di intervento per la realizzazione di Piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Economia circolare e agricoltura sostenibile, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationUe. L’ente capofila – in virtù di una apposita convenzione sottoscritta dal sindaco del capoluogo Maria Limardo e dal primo cittadino di Pizzo Sergio Pititto – è il Comune napitino, mentre responsabile unico del procedimento è il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Pizzo Nico Donato. [Continua in basso]

Pizzo ente capofila del progetto: ecco cosa dovrà fare

Il Comune di Pizzo, dunque, proprio in qualità di ente capofila, è responsabile dell’attuazione dell’intero progetto. «Si impegna – è scritto nella convenzione firmata dai due primi cittadini – a svolgere tale ruolo con la massima diligenza, al fine di raggiungere gli scopi per cui il progetto stesso è stato definito e di garantire l’armonia nei rapporti tra gli enti sottoscrittori». A tal fine cura la gestione dei rapporti con il Ministero e con la Regione Calabria» e, «in caso di approvazione del progetto da parte dello stesso Ministero, anche la gestione del finanziamento da questo erogato». Quindi, seguirà «il coordinamento delle attività poste sotto la responsabilità degli altri enti sottoscrittori, trasferendo a questi le risorse necessarie alla loro esecuzione, nei limiti del finanziamento ricevuto». L’ente capofila si impegna, inoltre, «a verificare la realizzazione del progetto nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell’articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi specificati nel progetto stesso», nonché «a svolgere attività di monitoraggio, in collaborazione con gli enti sottoscrittori e in rapporto con il Ministero» ed «a promuovere il coinvolgimento nel progetto degli altri partner pubblici e privati che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto e delle regole di evidenza pubblica, collaboreranno alla sua attuazione. Gli enti sottoscrittori assicurano l’impiego del personale, delle dotazioni strumentali e tecnologiche necessarie per il corretto svolgimento delle attività di progetto».

Ma non basta: ciascun ente sottoscrittore, infatti, «prende atto che la ripartizione delle risorse per la realizzazione delle attività e delle azioni previste dal progetto avverrà ad opera del Comune capofila, sulla base delle indicazioni e del dettaglio dei costi contenuti nel progetto stesso. In tale ambito – si legge sempre nella convenzione – il capofila si impegna a concordare con gli enti sottoscrittori, in sede di cabina di regia, l’attribuzione del ruolo di stazione appaltante», quindi «comunicare a tutti gli enti sottoscrittori e con la periodicità definita nel regolamento lo stato di avanzamento del progetto» e «provvedere ai pagamenti in base a rendiconti e stati d’avanzamento, in concomitanza con l’introito del relativo finanziamento statale».