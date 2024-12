“Xmas” invece di “Buon Natale”, a Pizzo scoppia la polemica: «Ricorda la Decima». E il Comune fa rimuovere la luminaria

Il termine “X Mas” è un’abbreviazione, di uso informale, colloquiale o commerciale, della parola inglese Christmas (Natale). Forse per i più giovani non c’è possibilità di fraintendimento, ma in Italia, per chi mastica un po’ di storia e per quelli più anziani, il termine può essere collegato alla X Mas (Decima flottiglia Mas), una formazione militare che, agli ordini di Junio Valerio Borghese, operò a fianco dei nazisti nell’Italia occupata dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943. L’amministrazione comunale di Pizzo, in occasione delle festività natalizie, aveva fatto installare in piazza della Repubblica una grande insegna luminosa secondo l’abbreviazione inglese. Ma la scritta, apparentemente innocua, ha subito alimentato polemiche sui social in quanto molti hanno visto in quel “Xmas” (privo del Merry) un possibile riferimento al corpo militare della Repubblica di Salò, al punto da indurre l’amministrazione comunale a rimuovere l’insegna della discordia, anche se nessuna spiegazione ufficiale è stata finora data.

Ma, a parte quelli che hanno visto nella scritta un’ambiguità con un possibile richiamo alla simbologia fascista, sembra inoltre che in molti abbiano storto il naso per il ricorso all’espressione inglese, mentre altri hanno fatto rilevare che dalla Marina la scritta si leggeva al contrario senza far capire nulla. Forse sarebbe stato meglio ricorrere al tradizionale “Buon Natale”, anche se Pizzo, essendo ormai diventata meta del turismo internazionale, ha voluto ricorrere alla lingua più diffusa al mondo.

Quella di Pizzo non è comunque l’unica vicenda riguardante l’opposizione alla scritta “X Mas” in quanto in molte località è avvenuta la stessa cosa e da qualche parte è stato anche contestato l’augurio “Buon Natale”, che offenderebbe gli atei o gli appartenenti ad altre religioni e andrebbe pertanto sostituito da un più generico “Buone Feste”.