Speciale calciomercato, la campagna trasferimenti delle squadre calabresi raccontata su LaC

Una due giorni di sport intensa da segnare in agenda e da non perdere, per gli amanti del calcio e non solo. Torna su LaC tv lo speciale dedicato al calciomercato condotto da Patrizia De Napoli. Mercoledì 31 agosto, dalle 21 alle 22 e giovedi 1 settembre dalle 19 30 in diretta, vi aggiorneremo sugli ultimi due giorni di calciomercato. Approfondimenti costanti del palinsesto televisivo di LaC Tv. In più, i siti web e i canali social del network di LaC (lacnews24.it, cosenzachannel.it, il vibonese.it e ilreggino.it) si arricchiranno di dirette e notizie esclusive provenienti direttamente da Milano. Le ultime 48 ore, infuocate come da tradizione, verranno infatti raccontate dall’Excelsior Hotel Gallia di Milano dal giornalista Matteo Occhiuto, nostro inviato sul posto per seguire i movimenti delle compagini calabresi. [Continua in basso]

Cosenza e Reggina nel campionato di Serie B, Catanzaro e Crotone in Serie C potrebbero ancora regalarsi e regalare ai tifosi qualche colpo di mercato per completare i loro organici. Ma occhio anche alla Vibonese che, nonostante la retrocessione in Serie D è pronta a dare battaglia per tentare la risalita immediata nel calcio che conta. Durante la puntata del 31 agosto, Patrizia De Napoli avrà ospite in studio il giornalista Rinaldo Critelli, mentre in collegamento spazio alla voce della Nazionale di calcio di Rai Radio1 Francesco Repice. Il giorno successivo, per seguire gli ultimi istanti dellle trattative, in studio, dalle 19.30 e fino alla chiusura, saranno ospiti il giornalista Antonio Clausi e l’allenatore Gianluca Gagliardi. In collegamento Giuseppe Mangiarano e Mauro Meluso.



Una due giorni che si preannuncia quindi ricca di trattative in entrata e in uscita che renderanno effervescente ogni collegamento dal capoluogo meneghino. Insomma, non resta che tenere a portata di mano il proprio smartphone e il telecomando di casa per seguire tutto d’un fiato i momenti cruciali del periodo più appassionante e coinvolgente dell’estate del calcio.

Come vederci

LaC News 24 “Speciale Calciomercato“, la campagna di trasferimento giocatori delle squadre calabresi con esperti di mercato e giornalisti. In onda mercoledì 31 agosto alle 21:00 e giovedì 1 settembre alle 19:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e 820 di Sky. Un appuntamento che potrà poi essere rivisto su lacplay.it.