Deteneva illegalmente artifizi pirotecnici in casa: una denuncia a Briatico

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha effettuato una serie di perquisizioni domiciliari volte alla prevenzione e repressione dei reati in materia di armi ed esplosivi. In uno scantinato di Briatico sono stati così rinvenuti circa 65 chili di artifizi pirotecnici illegalmente detenuti. Sul posto, unitamente alla Squadra Mobile, è intervenuta anche l’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia, addestrata per la ricerca di armi ed esplosivi. Gli artifizi pirotecnici, della categoria F2 e F3, sono stati sequestrati in quanto l’indagato è risultato sprovvisto di regolare licenza per la detenzione degli stessi. All’esito degli accertamenti si è registrata una denuncia per il reato di illegale detenzione di materiale esplodente.