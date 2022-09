Blitz a Cosenza, la direttrice del carcere di Vibo: «Da noi nessun problema»

Angela Marcello interviene per spiegare la reale situazione rispondendo così al Garante dei detenuti

«Ritengo doveroso fornire ai Suoi Lettori una informazione più corretta di quanto (sarebbe) accaduto, a parere del Garante dei detenuti della Campania, nel carcere di Vibo Valentia in occasione degli arresti dello scorso venerdì». Cosi una nota arrivata alla nostra redazione e firmata da Angela Macello, direttore della casa circondariale di Vibo Valentia.

«Il blitz ha portato complessivamente in carcere oltre un centinaio di persone, di cui 38 a Vibo (altri sono stati accompagnati in altre strutture della Regione, in particolare a Catanzaro e a Cosenza)».

«La scelta degli istituti cui destinare le persone arrestate – dice Angela Marcallo – è stata fatta nel rispetto dei parametri di affollamento: il carcere di Vibo ha pertanto potuto accogliere gli arrestati ivi destinati senza violare la normativa in materia».