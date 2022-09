Omicidio a Dinami e un ferito a Soriano, indagano i carabinieri – LIVE

Omicidio a Dinami, nel Vibonese. Vittima di un vero e proprio agguato, Alessandro Morfei, 30 anni, di Dinami. Il giovane è stato raggiunto da diversi colpi di fucile caricato a pallettoni mentre rientrava a casa a bordo di un trattore in una stradina di campagna. Trasportato in ospedale a Vibo in condizioni critiche, il giovane (che proprio oggi avrebbe compiuto 30 anni) – noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti – è poi deceduto in serata per delle ferite (almeno cinque i colpi che l’hanno raggiunto) alle spalle ed al torace. Le indagini vengono condotte dai carabinieri della Stazione di Dinami e della Compagnia di Serra San Bruno con il coordinamento della Procura di Vibo Valentia.



Si cercano eventuali collegamenti con altro episodio avvenuto ieri a Soriano Calabro, paese dal quale è giunto in ospedale a Vibo un ventinovenne, M.R., ferito con un violento pugno nel corso di una rissa in una zona centrale del paese. Al momento i due episodi si presentano senza alcun collegamento fra loro.



SEGUONO AGGIORNAMENTI