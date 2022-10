Viaggiava con cocaina in auto: riduzione di pena in appello per 67enne di Nicotera

La Corte d’Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza con la quale il gup del Tribunale di Vibo Valentia aveva condannato a 4 anni ed 8 mesi Achille Reggio, 67 anni, di Nicotera. I giudici di secondo grado – in accoglimento delle argomentazioni degli avvocati Guido Contestabile e Giuseppe Spinelli – hanno deciso per una pena finale che ammonta a 3 anni, un mese e dieci giorni. Achille Reggio era stato tratto in arresto nel settembre dello scorso anno a Mileto dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Vibo Valentia poiché nascondeva in auto 150 grammi di cocaina purissima. I militari dell’Arma avevano fermato un’auto trovando la sostanza stupefacente all’interno del vano portaoggetti dello sportello del guidatore. Ad insospettire i carabinieri e a spingerli ad approfondire il controllo era stato il forte nervosismo mostrato dal pensionato. Dall’aprile scorso Achille Reggio – dopo un periodo di detenzione nel carcere di Vignone (To) – si trova agli arresti domiciliati con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.