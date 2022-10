Viola la sorveglianza speciale, finisce ai domiciliari a Vibo Marina

In esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della Procura della Repubblica i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari Claudio Longo di Vibo Marina. Sono 13 le violazioni al regime della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza contestate dall’Arma e dalla Procura, tutte commesse nel volgere di pochi mesi e relative a mancate presentazioni in caserma per apporre la firma di controllo o elusione dell’obbligo di permanenza notturna nella propria abitazione. Claudio Longo è difeso dall’avvocato Salvatore Sorbilli.

