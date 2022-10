Lite familiare, poi gli spari: arrestato Salvatore Zannino

Notte di fuoco nelle Preserre vibonesi. Il caso chiuso in poche ore dalla Procura di Vibo Valentia e dalla Polizia di Stato. Da chiarire il movente

Una vicenda dal movente e dai contorni ancora da chiarire. Gli elementi acquisiti dagli inquirenti – la Squadra mobile di Vibo Valentia ed il Commissariato di Serra San Bruno, con il coordinamento della Procura di Vibo Valentia – però sono già sufficienti per procedere all‘arresto di Salvatore Zannino, considerato una figura di peso nello scacchiere mafioso delle Preserre vibonesi. [Continua in basso]

La scorsa notte, all’epilogo di una lite familiare, avrebbe imbracciato un fucile esplodendo ripetuti colpi all’indirizzo di un’abitazione. Da qui la segnalazione alle forze dell’ordine e l’intervento della Polizia di Stato, che nel volgere di poche ore ha chiuso il cerchio. Il quadro accusatorio, provvisoriamente formulato dalla Procura è tentato omicidio e spari in luogo pubblico oltre che porto illecito di arma da fuoco. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore dalle autorità inquirenti.

