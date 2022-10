Governo Meloni, Gratteri: «Mi auguro faccia il contrario di quanto fatto nell’ultimo anno e mezzo»

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

di Marcella Mastrobuono

«La mia speranza per il nuovo governo? Che faccia il contrario di quello che è stato fatto nell’ultimo anno e mezzo». Lo ha affermato il procuratore Nicola Gratteri alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato ospite degli eventi di celebrazione per il cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. «La riforma Cartabia non fa altro che rallentare i processi – ha detto il procuratore -, in una situazione in cui già mancano i magistrati. Il nuovo governo dovrebbe alzare l’età pensionabile e dare la possibilità, su base volontaria, di restare a lavorare. Poi dovrebbe affronare il tema dei fuori ruolo. Ci sono 250 magistrati in giro per i ministeri. Tornassero finalmente a scrivere sentenze». E Gratteri ha parlato anche del suo lavoro alla Procura di Catanzaro, sotto accusa per presunte carcerazioni ingiuste: «Mai, da quando sono arrivato a Catanzaro, ci sono state ingiuste detenzioni. Il lavoro della Procura è migliorato e queste sono leggende metropolitane totalmente smentite sul piano documentale. Diffamazioni». Continua a leggere su LaCnews24.it