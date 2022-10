Droga: assolto giovane di Rombiolo

Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto perché il fatto non sussiste Riccardo Mancuso, 30 anni, di Rombiolo dall’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. In particolare, il 5 novembre 2017 i carabinieri proceduto a perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’imputato con esito positivo, rinvenendo un bilancino digitale di precisione, un involucro contenente 1.6 grammi di marijuana (pari a 5.4 dosi medie singole), contanti pari a 155 euro, una confezione in plastica contenente semi di cannabis, un block notes indicante alcuni nominativi con presunti importi. A Riccardo Mancuso – difeso dall’avvocato Demetrio Procopio – veniva contestata anche la recidiva specifica. La difesa ha quindi sostenuto che non è stata fornita la prova della detenzione ai fini di spaccio, e il bilancino, secondo la difesa, non era da attribuire all’imputato poiché rinvenuto in altra stanza dell’appartamento, mentre i contanti non erano tali da dimostrare un’ipotesi di spaccio. L’ufficio di Procura aveva chiesto la condanna al minimo edittale della pena. Il Tribunale ha quindi assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, disponendo anche la restituzione di quanto sottoposto a sequestro (bilancino e contanti).

