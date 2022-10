Droga: convalidato arresto e rimesso poi in libertà 34enne di Mileto

Convalidato dal Tribunale di Vibo Valentia (giudice Ricotta) l’arresto di Benito Tavella, 34 anni, di San Giovanni di Mileto, finito ieri ai domiciliari su disposizione della Procura di Vibo Valentia, dopo un’operazione sul territorio ad opera della Squadra Mobile, ma al tempo stesso tornato libero senza alcuna misura. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti la contestazione. In particolare, nel corso di una perquisizione la polizia ha rinvenuto 0,7 grammi di eroina occultata nella tasca di un pantalone riposto in un cassetto della camera da letto, sei involucri contenenti diversi grammi di marijuana nascosti nel giardino ed un altro involucro contenente 47 grammi di marijuana per un totale complessivo di 85,8 grammi. Sequestrati dalla polizia anche 710 euro in contanti trovati addosso a Benito Tavella, in passato ferito a colpi d’arma da fuoco e rimanendo per questo paralizzato agli arti inferiori. E’ difeso dall’avvocato Tommaso Zavaglia. Il processo inizierà il 23 gennaio.

