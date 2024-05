Demolisce il bagno per i disabili, chiuso un bar a Vibo

La polizia municipale di Vibo Valentia, nell’ambito di alcuni controlli in città, ha scoperto che un bar del centro non rispettava la planimetria depositata al Suap. In particolare, è stato accertato che il titolare aveva demolito abusivamente il bagno destinato ai disabili ampliando così l’area del bancone di vendita destinato agli alimenti e alle bevande. Per tale motivo il titolare è stato quindi sanzionato con cinquemila euro per non aver rispettato i requisiti igienico-sanitari. Constatate le irregolarità, è stata anche emanata un’apposita ordinanza di chiusura del bar e la contestuale revoca della scia.