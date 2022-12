Deteneva in casa munizioni e fuochi d’artificio vietati: un arresto nel Vibonese

I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, unitamente a personale di polizia giudiziaria del posto fisso di Tropea, del commissariato di Serra San Bruno e dell’Unità anti esplosivo e artificieri della polizia, nell’ambito di una perquisizione a Tropea, hanno rinvenuto diversi artifizi pirotecnici nascosti in una stanza dell’abitazione di un uomo, privo di qualsivoglia licenza. Nel vano scala sono state rinvenute, inoltre, 149 cartucce inesplose calibro 9×21. A tali prodotti esplosivi, avente un peso lordo complessivo di 1,700 kg, ai fini dello stoccaggio, trasporto e maneggio, è assegnata la Classe di rischio Adr 1, che indica il massimo grado di pericolosità, costituendo un serio pericolo per l’incolumità personale, nonché per la sicurezza pubblica, essendo quanto sottoposto a sequestro connotato dall’elemento della micidialità.



Si tratta del quarto sequestro effettuato dalla polizia nell’ambito degli artifizi pirotecnici, inserendosi così in un filone di attività tese al contrasto alla circolazione di tali esplodenti illegali in concomitanza con l’avvicinarsi delle festività. Complessivamente sono stati sequestrati nelle ultime settimane oltre 400 chili di materiale abusivamente detenuto. All’esito degli accertamenti, l’uomo è stato tratto in arresto per reati specifici in materia di armi e esplosivi e, su disposizione della Procura presso il Tribunale di Vibo Valentia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

