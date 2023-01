Vibo Valentia: motociclista rimane ferito in un incidente

Incidente stradale questa sera a Vibo Valentia. Da quanto è stato possibile apprendere, un ragazzo alla guida di una motocicletta, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe andato a schiantarsi contro un’auto parcheggiata. L’episodio si è verificato in via San Giovanni Bosco, proprio di fronte il laboratorio analisi Salus. Sul posto del sinistro si sono recati i sanitari del 118 di Soriano Calabro (a Vibo non era disponibile alcun mezzo di soccorso), i quali hanno immediatamente trasportato il giovane al Pronto soccorso dell’ospedale civile “Jazzolino” del capoluogo per eseguire le prime cure. Il ragazzo non è in pericolo di vita. Sul luogo anche gli agenti della Polizia municipale per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.