Tragedia a Cetraro, 43enne investito da un’auto perde la vita sulla Ss 18

Vani i tentativi dei soccorsi per la persona spirata subito dopo in ospedale

E’ morto nella serata di ieri, Pietro Ferrante, investito da un’auto in transito sulla Statale Tirrenica 18. Il 43enne stava attraversando la strada, all’altezza della stazione di servizio della Q8, quando un’autovettura lo ha centrato in pieno. L’automobilista ha prontamente soccorso Ferrante e sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma Pietro è deceduto subito dopo in ospedale a Cetraro. Al vaglio degli inquirenti la dinamica del tragico incidente, mentre sui social network gli utenti, amici e conoscenti della vittima, ricordano il 43enne come persona perbene, buona e amante della musica. Pietro Ferrante avrebbe compiuto gli anni tra qualche giorno.

