Scontro sulla 106 nel Cosentino, tre persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in uno scontro avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla strada statale 106 nel territorio di Cassano allo Ionio. Il traffico sull’arteria è stato interdetto parzialmente in entrambe le direzioni. Per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso è stato chiuso, temporaneamente, anche il traffico sulla statale 534, l’arteria che collega la 106 e lo svincolo autostradale A2 di Firmo. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Cassano, gli uomini dell’Anas, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ansa

