Imponimento: fissato l’appello per 69 imputati condannati in primo grado ad oltre 600 anni di carcere

La Corte d’Appello di Catanzaro

Si aprirà il 3 aprile prossimo dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro il processo di secondo grado per il troncone dell’operazione antimafia denominata Imponimento definito in primo grado il 19 gennaio 2022 con rito abbreviato dal gup distrettuale Francesco Rinaldi.

Questi gli imputati che dovranno comparire in appello e le condanne rimediate in primo grado: 2 anni Cristina Anello, di 31 anni, di Filadelfia (chiesti dal pm 3 anni); 15 anni e 8 mesi Francescantonio Anello, di 32 anni, Filadelfia (chiesti 18 anni); 20 anni di reclusione per il boss Rocco Anello, 61 anni, di Filadelfia (chiesti 20 anni); 4 anni Giovanni Angotti, 52 anni, di Filadelfia, collaboratore di giustizia (chiesti 4 anni); 10 mesi Antonio Bruno Arone, 57 anni, di Monterosso Calabro (chiesti un anno e 4 mesi); 2 anni e 6 mesi Luciano Babbino, di 42 anni, di Vallefiorita (chiesti 6 anni); 9 anni e 8 mesi Giuseppe Barbieri, 48 anni, di Sant’Onofrio (10 anni e 8 mesi); 12 anni per Angela Bartucca, 51 anni, di Filadelfia (moglie di Rocco Anello, chiesti 12 anni); 9 anni per Vincenzo Barba, di 68 anni, di Vibo Valentia (detto “Il Musichiere”, chiesti 10 anni); 4 anni Luca Belsito, di 31 anni, di Pizzo (chiesti 8 anni); 3 anni e 10 mesi Giovanni Bevilacqua, di 69 anni, nativo di Spilinga, residente a Gioia Tauro (chiesti 6 anni); 9 anni e 2 mesi Domenico Bonavota, di 43 anni, di Sant’Onofrio (chiesti 10 anni); 12 anni Domenico Bretti, di 51 anni, di Filadelfia (brigadiere della Guardia di finanza, chiesti 12 anni); [Continua in basso]

Domenico Bonavota

10 anni e 8 mesi Vito Bretti, di 24 anni, di Polia (chiesti 8 anni); 3 anni e 2 mesi Antonio Caruso, di 44 anni, di Filadelfia (chiesti 6 anni); un anno e 4 mesi Giovanni Caruso, di 42 anni, di Filadelfia (chiesti 2 anni); 8 mesi Mario Caruso, di 56 anni, di Filadelfia (chiesto un anno e 4 mesi); 3 anni Vito Chiefari, di 48 anni, di Torre Ruggiero (chiesti 10 anni); 4 anni e 10 mesi Alfredo Cracolici, di 35 anni, originario di Maierato, residente a Pizzo (chiesti 5 anni); 5 anni e 4 mesi Domenico Cracolici, di 40 anni, di Maierato (chiesti 6 anni); un anno Salvatore Danieli, collaboratore di giustizia (chiesto un anno); 3 anni e 6 mesi Antonio Dastoli, di 47 anni, di Filadelfia (chiesti 6 anni); 4 anni, 5 mesi e 10 giorni per Giuseppe De Luca, di 51 anni, nativo di San Gregorio d’Ippona ma residente a Ionadi (chiesti 5 anni); 12 anni Vincenzo De Nisi, di 36 anni, di Curinga (chiesti 12 anni); un anno e 6 mesi per Antonio Dieni, di 47 anni, di Catanzaro (chiesti 3 anni); 10 anni Giuseppe Fortuna, 43 anni, di Filogaso (chiesti 12 anni);



un anno e 6 mesi Claudio Gregorace, 30 anni di Filadelfia (chiesti 4 anni); 9 anni per Paolino Lo Bianco, di 57 anni, di Vibo Valentia (chiesti 10 anni); 2 anni e 10 mesi Serafino Nero, di 65 anni, Decollatura, funzionario della Regione Calabria (chiesti 8 anni); 3 anni Domenico Polito, 54 anni, di Tropea (chiesti 7 anni); assolto Rocco Polito, 45 anni, di Curinga (chiesti 10 anni); 16 anni e 2 mesi Daniele Prestanicola, 39 anni, imprenditore di Maierato (chiesti 18 anni); 3 anni e 4 mesi Domenico Prestanicola, 42 anni, di Pizzo (chiesti 6 anni); 3 anni e 4 mesi Rocco Prestanicola, 63 anni, di Maierato (6 anni); 4 anni e 10 mesi Vincenzo Renda, di 50 anni, di Vibo Valentia, avvocato e imprenditore (chiesti4 anni); assolto Domenico Rigillo, 48 anni, di San Vito sullo Ionio (chiesti 10 anni); 8 anni e 4 mesi Vincenzo Rubino, 73 anni, di Vibo Valentia (chiesti 10 anni); 4 anni e 4 mesi Giuseppe Ruccella, 39 anni, di Filogaso (chiesti 9 anni); 1 anno e 2 mesi Natale Ruscio, 37 anni, di Filadelfia, residente a Rende (chiesti un anno e 4 mesi); 8 anni Domenico Rutigliano, di 33 anni, di Curinga (chiesti 10 anni); 4 anni e 6 mesi Fabio Schicchi, 51 anni, di Lamezia Terme (chiesti 10 anni); 4 anni e 4 mesi Francesco Serratore, 51 anni, di Curinga (chiesti 6 anni e 8 mesi); 8 anni e 6 mesi Gino Stranges, 51 anni, di Conflenti (chiesti 8 anni); 15 anni e 8 mesi Antonio Talarico, 65 anni, di Lamezia Terme (chiesti 14 anni); 9 anni e 4 mesi Francesco Antonello Trovato, 34 anni, di Curinga (chiesti 11 anni).



Il gup in primo grado aveva poi deciso di riconoscere il risarcimento del danno per le costituite parti civili stabilendo anche una provvisionale. In particolare 150mila euro per il Ministero della Transizione ecologica, 100mila per i Comuni di Filadelfia, Curinga, Polia, Francavilla Angitola Monterosso Calabro, San Nicola da Crissa, Pizzo, Capistrano, San Pietro a Maida, Cortale, Maierato, Chiaravalle centrale, Maida, Cenadi, Sant’Onofrio, Vibo Valentia e i ministeri dell’Economia e dell’Interno, l’associazione antiracket di Vibo Valentia. La somma di 80mila euro di provvisionale era stata invece riconosciuta alla Provincia di Vibo, alla Regione, alla Presidenza del consiglio dei ministri, al commissario straordinario antiracket, e infine 50mila euro alla società Mazzei Salvatore Spa.

Nel collegio di difesa dell’operazione Imponimento, gli avvocati: Sergio Rotundo, Maria Antonietta Iorfida, Giuseppe Di Renzo, Giuseppe Bagnato, Mario Bagnato, Guido Contestabile, Pietro Antonio Corsaro, Francesco Muzzopappa, Giovanni Vecchio, Giosuè Monardo, Francesco Calabrese, Francesco Manti, Giuseppe Grande, Salvatore Sorbilli, Francesco Sabatino, Anselmo Scappatura, Ortensio Mendicino ed Antonio Muscimarro, Antonio Cosentino, Nicola Cantafora, Salvatore Staiano, Santino Cortese, Vincenzo Gennaro, Aldo Ferraro, Maria Teresa Battaglia, Vincenzo Cicino, Giovanni Russomanno, Domenico Anania, Francesco Gambardella, Antonio Larussa, Anselmo Torchia, Vincenzo Fulvio Attisani, Ottavio Porto, Francesco Mancuso, Giuseppe Torchia, Massimiliano Carnevale, Armando Veneto, Vincenzo Ranieri, Eugenio Felice Perrone, Stefano Nimpo. L’Associazione Antiracket della provincia di Vibo, parte civile nel processo, è assistita dall’avvocato Giovanna Fronte.

Rocco Anello

Giuseppe Barbieri

Vincenzo Barba

Luca Belsito

Domenico Bonavota

Domenico Cracolici

Vincenzino Fruci

Filippo Catania

Romeo Ielapi

Francesco Mallamace

Paolino Lo Bianco

Domenico Polito

