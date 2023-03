Continua l’escalation di furti a Pizzo, ladri in azione in una sala da ballo

Indagini in corso da parte dei carabinieri nel tentativo di fare luce sull’ultimo furto che si è registrato a Pizzo. Ad essere presa di mira dai ladri è stata una sala da ballo ubicata in via Nazionale. I malviventi dopo aver forzato la porta di ingresso si sono introdotti nei locali rubando un computer, materiale d’ufficio e persino una sigaretta elettronica. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona. Ricordiamo che nelle scorse settimane, sempre sul territorio di Pizzo, si erano registrati diversi furti sia ai danni di attività commerciali che di private abitazioni. Ad essere prese di mira in pieno giorno anche alcune automobili parcheggiate sulla pubblica via ed infine “incursioni” si sono registrate anche nei locali del Municipio e di alcune scuole.

