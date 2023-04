Catanzaro, in fuga dalle forze dell’ordine si getta in una scarpata: recuperato

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sono impegnate dalle ore 05.00 circa per soccorso a persona che, per sfuggire alle forze dell’ordine, si è lanciata nella scarpata al di sotto di via Milelli/Via Acri. La persona è stata raggiunta dai vigili del fuoco in fondo alla scarpata e risulta ferita agli arti inferiori. Considerata la zona impervia, il ferito è stato immobilizzato su barella spinale dal personale vigilfuoco e per il recupero si è provveduto alla richiesta di mezzo aereo proveniente dal reparto di volo di Catania. Sul posto polizia di Stato e personale 118.

LEGGI ANCHE: Mileto, tentata estorsione ai danni una impresa: individuati i presunti autori, uno è stato arrestato