Furto in chiesa a Gerocarne, indagano i carabinieri

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Soriano Calabro nel tentativo di assicurare alla giustizia l’autore, o gli autori, del furto consumato la notte di Pasqua nella chiesa Santa Maria de Latinis e San Sebastiano di Gerocarne. A denunciare il furto ai militari dell’Arma (che procedono al momento contro ignoti per il reato di furto aggravato) è stato il parroco Vincenzo Zappone il quale la mattina di domenica si è accorto che tutte le cassette per le offerte, posizionate sotto le navate della chiesa, erano state scassinate. Dai primi rilievi, nessuna porta o finestra è risultata divelta o forzata, circostanza che lascia desumere che uno o più malviventi si siano nascosti in chiesa già dalla notte di sabato una volta terminata la messa. Comprensibile l’indignazione della comunità e dei fedeli una volta scoperto il furto.

